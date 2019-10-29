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İran’dan Hariri’nin istifasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 23:40 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan’daki tüm gruplara birliktelik çağrısı yaparak ülkede istikrardan yana olduklarını söyledi.İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan halkının ve devletin içerisinde bulunduğu hassas süreci başarılı bir şekilde atlatmasını umut ettiklerini belirterek ülkedeki farklı gruplara birliktelik çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan’daki tüm gruplara birliktelik çağrısı yaparak ülkede istikrardan yana olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan halkının ve devletin içerisinde bulunduğu hassas süreci başarılı bir şekilde atlatmasını umut ettiklerini belirterek ülkedeki farklı gruplara birliktelik çağrısında bulundu. Lübnan’da istikrar ve güvenliğin tekrar sağlanması için çağrıda bulunan İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, "İran İslam Cumhuriyeti tüm taraflardan ve önemli şahsiyetlerden Lübnan’da istikrarın sağlanması ve halkın meşru taleplerinin karşılanması adına ortak hareket etme ve birliktelik vurgusu yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Lübnan’da devam eden gösteriler sonrası Lübnan Başbakanı Said Hariri yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıklamış ve istifa mektubunu Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’a sunmuştu.

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