"İran'dan hiç kimse Sayın Trump'ı aramayacak"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran'dan hiç kimsenin ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayacağını söyledi.

Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulunan Felahetpişe, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısına yanıt verdi.

Bölgedeki mevcut gelişmelerin savaşla sonuçlanmayacağını ve Amerikalıların da bunu bildiğini belirten Felahetpişe, "İran'dan hiçbir zaman hiç kimse Sayın Trump'ı aramayacak. Gelecekte Amerikalılar İran ile müzakere konusunu daha ciddi bir şekilde ele almaya mecbur kalacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısının ardından Beyaz Saray, Tahran'ın Trump'a doğrudan ulaşabilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere bir telefon numarası iletmişti.

- İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımıştı.