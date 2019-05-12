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"İran'dan hiç kimse Sayın Trump'ı aramayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe: - "İran'dan hiçbir zaman hiç kimse Sayın Trump'ı aramayacak. Gelecekte Amerikalılar İran ile müzakere konusunu daha ciddi bir şekilde ele almaya mecbur kalacak"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran'dan hiç kimsenin ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayacağını söyledi.

Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulunan Felahetpişe, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısına yanıt verdi.

Bölgedeki mevcut gelişmelerin savaşla sonuçlanmayacağını ve Amerikalıların da bunu bildiğini belirten Felahetpişe, "İran'dan hiçbir zaman hiç kimse Sayın Trump'ı aramayacak. Gelecekte Amerikalılar İran ile müzakere konusunu daha ciddi bir şekilde ele almaya mecbur kalacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısının ardından Beyaz Saray, Tahran'ın Trump'a doğrudan ulaşabilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere bir telefon numarası iletmişti.

- İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımıştı.

Ruhani, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.

- Avrupa İran'ın kararına karşı çıkarken Çin ve Rusya destek verdi

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini belirterek Tahran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını vurgulayarak atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

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