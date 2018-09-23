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İran'dan Hollanda, Danimarka ve İngiltere'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı, Ahvaz saldırısını gerçekleştiren örgüt üyelerine ülkelerinde izin verildiği gerekçesiyle Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekilini çağırarak uyardı

Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Vekilinin Ahvaz saldırısını gerçekleştiren örgüt üyelerine ülkelerinde izin verildiği gerekçesiyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dışişleri bakanlığı sitesindeki yazılı açıklamasında, 3 ülke diplomatlarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Ahvaz saldırısını gerçekleştiren terör örgütü üyelerine ülkelerinde ikamet etmelerine izin verildiği için söz konusu ülkelere İran'ın şiddetli protestosunun aktarıldığını ifade etti.

Kasımi, Hollanda ve Danimarka'ya daha önce de söz konusu teröristlerle ilgili uyarılarda bulunduklarını ve yakalanıp yargılanmalarını talep ettiklerine işaret ederek, "Bu terörist grubun üyelerinin Avrupa topraklarında suç işlemedikleri sürece AB terör listesine dahil edilmemeleri kabul edilemez." dedi.

Hollanda ve Danimarka'dan terörist eylemi kınamakla birlikte, katliamın sorumlusu teröristleri ve onlarla bağlantılı olanları İran yargısına teslim etmelerini istediklerini aktaran Kasımi, "DEAŞ Avrupa'da faaliyet yapsa nasıl bir hassasiyet gösterilir? Bu teröristlerin de DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur ve hiçbir ülke vatandaşı arasında ayırım gözetilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımi, büyükelçilerin de konuyu başkentlerine ileteceklerini ve ülkelerinin faillerin tespit edilmesi için işbirliğine hazır olduğunu ilettiklerini aktardı.

İngiliz diplomata ise El-Ahvaziye adlı örgütün sözcüsünün Londra'da yayın yapan bir televizyon kanalında saldırının sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmesinin İran açısından kabul edilemez olduğunun aktarıldığını belirten Kasımi, İngiliz diplomatın konuyu Londra'ya ileteceğini ifade ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahvaz Danimarka Hollanda Tahran

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