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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda üç günlük tatbikat

22.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

İran, 100'den fazla deniz aracı ile Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başladı.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda üç günlük tatbikat

Tatbikata, İran'ın ürettiği Fatih adlı denizaltı da katılıyorİran, petrol sevkiyatı için kilit öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başladı.

Üç gün sürecek olan tatbikata 100'den fazla deniz aracı katılıyor. Deniz araçları arasında savaş gemileri, denizaltılar, uçak ve helikopterler yer alıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na kadar geniş bir alana uzanan tatbikata ilişkin İranlı komutan Huseyin Hanzadi tarafından yapılan açıklamada "Tatbikat, silahların denenmesi ile mühimmat ve personelin olası bir tehdit karşısında ne kadar hazır olduğunu değerlendirmemizi sağlayacak" dedi.

İran devlet televizyonunda tatbikata ilişkin haberlerde tatbikat sırasında yerli yapım "Fatih" adlı denizaltının test edileceğini belirtti.

Tatbikat, ABD'de Trump yönetiminin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonucu ikili ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında İran'la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları tekrar devreye sokmuştu. Trump, İran'ın balistik füze geliştirmesi konusunda kısıtlama getirmediği için anlaşmanın yetersiz olduğunu düşünüyor.

İran nükleer programı nedeniyle ABD ile yaşadığı daha önceki gerginliklerde Washington'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemekle tehdit etmişti. Hürmüz Boğazı, petrol ticareti için stratejik bir önem taşıyor.

Özellikle balistik füze alanında programını geliştiren İran, Aralık ayında kendi ürettiği Sehend adlı radarlara yakalanmayan bir savaş gemisi ürettiğini açıklamıştı. Batılı uzmanlar İran'ın silah kapasitesi konusunda zaman zaman abartılı bilgi verdiğini düşünüyor. Ancak, uzun menzilli balistik füzeleri konusunda endişeler olduğu belirtiliyor.

rtr/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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