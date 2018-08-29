HABER

İran’dan Hürmüz Uyarısı

29.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Bakıri, “Körfez’deki yabancı güçler uluslararası hukuka uymazlarsa Devrim Muhafızları’nın sert yanıtı ile karşı karşıya kalırlar” dedi

İran’dan Hürmüz Uyarısı

İran ve Amerika arasında tansiyonun yüksek seyrettiği dönemde Tahran yönetiminin dünya petrolünün geçiş rotası üzerindeki kritik noktalardan biri olan Hürmüz Boğazı’nda gerilimi yükseltebileceğine, hatta boğazı kapatabileceğine dair endişeler zaman zaman dile getirilmişti.

Son olarak İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Bakıri, “Körfez’deki yabancı güçler uluslararası hukuka uymazlarsa Devrim Muhafızları’nın sert yanıtı ile karşı karşıya kalırlar” dedi.

Bakıri’nin sözleri İran’ın yarı resmi haber ajansı IRNA’da yer aldı. İran Genelkurmay Başkanı, “Devrim Muhafızları sayesinde düşman ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçerken kaygıyla geçiyorlar” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, yabancı güçler geçtiğimiz yıl uluslararası hukuka uydular. Eğer ihlal ederlerse, karşılarında bizi ve alacağımız önlemleri bulurlar” diye sert çıktı.

İran Donanma komutanı Amiral Ali Reza Tangsiri geçtiğimiz Pazartesi günü “Hürmüz Boğazı İran’ın kontrolünde. Amerikan donanması gibi yabancı güçlere burada yer yok” ifadesini kullanmıştı. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da dünkü brifing sırasında “Güçlerimiz yıllardır Körfez’de seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla konuşlu. Bu görevi icra etmeye devam edecekler” yanıtını vermişti.

Dün yine ABD’nin Ankara Büyükelçiliği konuyla ilgili bir tweet atmış ve “ABD olarak deniz yollarının açık kalmasını sağlayacağımızı açık bir şekilde ifade ettik. ABD’nin eskiden beri süregelen bu politikasının gerçekleşmesini sağlamak hususunda hazırlıklıyız” görüşü dile getirilmişti.

Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'ın, ham petrol ihracatının önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Katar doğalgazının da neredeyse tamamı buradan aktarılıyor.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
Hamaney: ‘Anlaşma Amaç Değil Araç’Hamaney: ‘Anlaşma Amaç Değil Araç’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

İlginizi Çekebilir

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü

Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '

Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '

Meksika’dan ABD’deki tavuk restoranına uzanan gizli bir tünel keşfedildi

Meksika’dan ABD’deki tavuk restoranına uzanan gizli bir tünel keşfedildi

'Rol icabı' diye kandırıp tanımadığı biriyle evlendirdiler

'Rol icabı' diye kandırıp tanımadığı biriyle evlendirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.