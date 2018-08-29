İran’dan Hürmüz Uyarısı

İran ve Amerika arasında tansiyonun yüksek seyrettiği dönemde Tahran yönetiminin dünya petrolünün geçiş rotası üzerindeki kritik noktalardan biri olan Hürmüz Boğazı’nda gerilimi yükseltebileceğine, hatta boğazı kapatabileceğine dair endişeler zaman zaman dile getirilmişti.
Son olarak İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Bakıri, “Körfez’deki yabancı güçler uluslararası hukuka uymazlarsa Devrim Muhafızları’nın sert yanıtı ile karşı karşıya kalırlar” dedi.
Bakıri’nin sözleri İran’ın yarı resmi haber ajansı IRNA’da yer aldı. İran Genelkurmay Başkanı, “Devrim Muhafızları sayesinde düşman ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçerken kaygıyla geçiyorlar” ifadesini kullandı.
İranlı yetkili, yabancı güçler geçtiğimiz yıl uluslararası hukuka uydular. Eğer ihlal ederlerse, karşılarında bizi ve alacağımız önlemleri bulurlar” diye sert çıktı.
İran Donanma komutanı Amiral Ali Reza Tangsiri geçtiğimiz Pazartesi günü “Hürmüz Boğazı İran’ın kontrolünde. Amerikan donanması gibi yabancı güçlere burada yer yok” ifadesini kullanmıştı. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da dünkü brifing sırasında “Güçlerimiz yıllardır Körfez’de seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla konuşlu. Bu görevi icra etmeye devam edecekler” yanıtını vermişti.
Dün yine ABD’nin Ankara Büyükelçiliği konuyla ilgili bir tweet atmış ve “ABD olarak deniz yollarının açık kalmasını sağlayacağımızı açık bir şekilde ifade ettik. ABD’nin eskiden beri süregelen bu politikasının gerçekleşmesini sağlamak hususunda hazırlıklıyız” görüşü dile getirilmişti.
Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'ın, ham petrol ihracatının önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Katar doğalgazının da neredeyse tamamı buradan aktarılıyor.
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