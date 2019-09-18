İSTANBUL (AA) - İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıyı ülkesinin yaptığına dair suçlamaları reddederek, Yemen'deki Husilerin bu saldırıyı kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatemi, "Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların İran topraklarından ateşlenen seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiği" şeklindeki ABD iddialarına cevap verdi.

Hatemi, Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıda ülkesini hedef alan tüm suçlamaları reddederek, Yemen'deki Husilerin daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir havalimanına bin 200 kilometre menzilli füzeyle "operasyon" düzenlediğini belirtti.

İran Savunma Bakanı, "Yemenliler yaklaşık 2 yıl önce de buna benzer bir operasyonu gerçekleştirmişlerdi. BAE'deki bir havalimanını bin 200 kilometre menzilli füzeyle vurmuşlardı." şeklinde kaydetti.

Hatemi, "Konu çok açık, iki ülke arasında çatışma çıktı. Çatışmanın bir tarafı olan Yemenliler bu olayı kendilerinin yaptığını açıkça ilan ettiler." dedi.