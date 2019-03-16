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İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 21:25 | Son Güncelleme

İran'dan İİT'ye olağanüstü toplantı çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ve Filistin'deki gelişmelerle ilgili olağanüstü toplanmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Bakan Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede Zarif, İİT Dönem Başkanı olarak Türkiye'den, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ve Müslümanların öldürülmesini kınamasını, İslam ülkelerinin de bu katliama uygun tepkiyi göstermesini istedi.

Bakan Zarif, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ve İsrail askerlerinin Filistin'deki Müslüman camilerine yönelik hakaretlerine karşı İİT'nin liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde acil ve olağanüstü toplanması çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif telefon görüşmesi

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