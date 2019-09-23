İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, alıkonulan İngiliz petrol tankerinin yoluna devam edebileceğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Rebii, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Tahran yönetimi tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait "Stena Impero" adlı petrol tankerinin yoluna devam edebileceğini söyledi.

Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur'un, dün, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Rebii, şunları kaydetti:

"Denizcilik ve Liman İşletmelerinin açıkladığı gibi petrol tankerinin serbest kalması için hukuki işlemler tamamlandı. Dostluk göstergesi olarak petrol tankerinin gerçekleştirdiği ihlal görmezden geliniyor ve serbest kalması için gereken şartlar sağlanıyor. İdari işlemleri de tamamlandı ve tanker yoluna devam edebilir."

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.