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İran'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'a Yemen cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

İran'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'a Yemen cevabı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Yemen konusunda herhangi bir ülkeye hiçbir şekilde bir söz vermediklerini ileri sürdü.

Kasımi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın "19 Kasım 2018'de Tahran'ı ziyareti esnasında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile yaptığı görüşmede Tahran yönetiminin Yemen için bazı sözler verdiği" yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in, Yemen'deki krizin sona ermesi için birçok ülkenin dışişleri bakanıyla görüşmeler yaptığını söyleyen Kasımi, İsveç'in başkenti Stockholm'deki toplantının da bu kapsamda gerçekleştiğini savundu.

İran devlet medyasına yaptığı açıklamada Kasımi, Tahran'ın Yemen konusuyla ilgili Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir ülkeye hiçbir söz vermediğini iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra'da yayın yapan Suudi Arabistan destekli Şark'ul Avsat gazetesinde cumartesi günü yayınlanan röportajında, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile 19 Kasım 2018'de Tahran'ı ziyareti esnasında yaptığı görüşmede Tahran yönetiminin Yemen için bazı sözler verdiğini ileri sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere İRAN kasımi Tahran Yemen

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