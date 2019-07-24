İran’dan İngiltere ve ABD’ye uyarı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Savunma Birimi Danışmanı General Hüseyin Dehgan, İngiltere’yi ve ABD’yi İran’a yönelik olası bir savaş karşısında uyardı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Savunma Birimi Danışmanı General Hüseyin Dehgan, İngiltere’nin Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin korunmasına ilişkin sunduğu teklife tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı’nda gerçekleşecek her türlü değişim, tehlikeyi beraberinde getirecektir” dedi.

İngiltere’nin Hürmüz Boğazı için sunduğu teklifin Londra için öngörülmeyen sonuçlar doğuracağını belirten General Dehgan, “Ya herkes için Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş yeri olur ve petrol ihraç ederler ya da kimse için güvenilir olmaz” ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakere yapmayacaklarını söyleyen General Dehgan, hiçbir şart altında müzakerenin mümkün olmadığını belirterek, "Savaş tehditleri sadece bir aldatmacadır. Eğer ABD savaş kararı alırsa ABD’nin bölgedeki tüm üsleri hedef alınacaktır” uyarısında bulundu.

ABD’nin İran’a karşı alacağı savaş kararının bölgedeki tüm müttefikleriyle savaş anlamı taşıdığını belirten General Dehgan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı da İran karşısında duruşları nedeniyle uyardı.



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