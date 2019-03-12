İran'dan İngiltere'nin tutuklu vatandaşına diplomatik koruma kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere'nin İran'da 5 yıl hapse mahkum edilen İngiltere-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'ye diplomatik koruma kararının durumu kolaylaştırmayacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kasımi, Tahran'ın İngiltere'nin diplomatik koruma kararına ilişkin resmi kanallar üzerinden bilgilendirildiğini açıkladı.

Kararın İran'da ya da uluslararası alanda hukuki bağlayıcılığı olmayacağını savunan Kasımi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişimin iyi niyetten yoksun olduğu, hiçbir şekilde yapıcı ve olumlu olmadığı, şartları daha da karmaşık hale getirmese de kolaylaştırmayacağı açıktır."

İran-İngiltere çifte vatandaşı Zaghari, 2016'da İran'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

İngiltere, İran'ın 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı İngiliz vatandaşı Zaghari'ye yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliğini gerekçe göstererek, geçen hafta diplomatik koruma sağlama kararı almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere'nin son derece olağan dışı bir adım atması ve diplomatik koruma uygulamasını işletmesine karar verdim." demişti.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin İran'da tutuklu Zaghari'ye için diplomatik koruma kararının geçerli olmayacağını savunuyor.

Diplomatik koruma, bir devletin, bir başka devletin yanlış eylem veya işlemlerinden zarar gören vatandaşının haklarını uluslararası kanunlar çerçevesinde korumaya alması olarak tanımlanıyor.

