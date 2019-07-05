İran’dan İngiltere’ye Misilleme Tehdidi

İngiltere’nin gemiye el koyması ABD’nin İran’a yönelik bir askeri operasyondan son anda caymasından kısa bir süre sonra İran ve Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Son yaşanan gelişme şimdiye kadar Avrupalı güçlerin nötr kalmaya çabaladığı bir krizin içine Washington’ın yakın müttefiki İngiltere’yi de çekti.

İngiltere’ye bağlı özerk Cebelitarık yönetimi, geminin taşıdığı yükün özelliğinin ve tankerin ulaşmayı amaçladığı noktanın tam olarak belirlenmesi amacıyla, Grace 1 adlı petrol tankerinde bulunan mürettebatın şüpheli olarak değil tanık olarak ifadelerine başvurulduğunu belirtti.

Washington son 2 ay içinde İran’ın petrol ihracatını tamamen durdurmak amacıyla Tahran’a yönelik yaptırımları sıkılaştırmış durumda. Son yaptırımlar İran’ı ana akım pazarlardan çekmiş ve ham petrolünü satmak için başka yöntemler bulmaya zorlamıştı.

Avrupa ülkeleri ABD’nin tüm çağrılara rağmen İran’la 2015 yılında imzalanan ve Tahran’a nükleer programına sınırlama getirmesi karşılığında küresel ticarete erişim imkanı tanıyan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiği geçtiğimiz yıldan bu yana bir denge arayışı içinde.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Musavi tankerin taşıdığı ham petrolün İran’dan geldiğini belirtti. Geminin belgelerine göre petrol komşu ülke Irak’tan gelmişti ancak Reuters haber ajansının incelediği veriler tankere İran’daki bir limanda yükleme yapıldığını gösteriyordu.

Tahran Perşembe günü “tankerinin yasadışı ve kabul edilemez şekilde alıkonulmasına yönelik güçlü itirazını dile getirmek için İngiltere Büyükelçisini çağırmış, İran’ın bu hamlesiyle geminin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin şüpheler de giderilmişti.

İran’la yaşanan gerilim Washington’ın Tahran’ı Körfez’deki gemilere saldırmakla suçlaması ve İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesiyle askeri boyut kazanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran’a yönelik hava operasyonu emrini son anda geri çektiğini açıklamıştı.

Krizin çözümü için diplomatik çabaların devam ettiği sırada İran geçtiğimiz hafta nükleer anlaşma kapsamında izin verilen miktardan daha fazla düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum depoladığını açıklamış, 7 Temmuz’dan itibaren de daha yüksek düzeyde uranyum zenginleştireceğini belirtmişti.

Geminin izlediği rota ve mürettebat

Grace 1 adlı petrol tankeri, Ortadoğu’dan çıkıp Afrika etrafından dolaşarak Akdeniz’e doğru inerek İspanya’nın güney ucunda bulunan ve İngiltere’ye ait olan Cebelitarık özerk bölgesinde alıkonuldu. Petrol tankerinin çizdiği bu rota İran’ın petrol ihracatını devam ettirmek için attığı olağandışı adımların da bir göstergesi oldu.

Cebelitarık yönetimi sözcüsü tankerin 28 mürettebatının çoğunun Hint olduğunu, aralarında Pakistanlı ve Ukraynalıların da bulunduğunu söyledi.