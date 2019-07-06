HABER

İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

06.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

İran ile İngiltere arasında Cebelitarık üzerinden yaşanan tanker krizi tırmanıyor.

İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı

Tahran'dan Londra'ya, "Misillememizden korkmalısınız" uyarısı geldi.Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık yönetiminin Suriye'ye ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine el koymasının ardından Tahran ile Londra arasında yükselen tansiyon düşmüyor. İran'da ülkedeki en etkili kurumlardan biri olan Uzman Meclisi'nin üyesi Muhammed Ali Musevi Cezayiri, İngiltere'nin, İran'ın muhtemel misillemesinden "korkması" gerektiğini belirtti.

Cezayiri, "Şunu açıkça söylüyorum ki Birleşik Krallık İran tankerine yasa dışı şekilde el koyulmasından dolayı alacağımız misilleme önlemlerinden korkmalı" ifadesini kullandı. Cezayiri, "Zorbalığa karşı asla sessiz kalmayacağımızı gösterdik. Amerikan İHA'sına verdiğimiz sağlam yanıt gibi bu yasa dışı eyleme de uygun yanıt verilecektir" diye ekledi.

Panama bandıralı tanker geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde Cebelitarık Boğazı'ndaki polis ve gümrük birimleri tarafından durdurulmuş, söz konusu operasyona İngiliz Kraliyet Donanması da destek olmuştu. Cebelitarık yönetimi, el koyulan tankerin Suriye'ye ham petrol taşıyarak Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri ve İran Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Muhsin Rızai, operasyondan bir gün sonra yaptığı açıklamada, bu olaya misilleme olarak İran'ın da bir İngiliz petrol tankerine el koyması gerektiğini ifade etmişti.

İran 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmüş, ABD ise İHA'nın uluslararası sular üzerindeyken hukuksuz bir biçimde vurulduğunu savunmuştu.

DW,rtr/CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
İtalya "Alan Kurdi"ye kapalıİtalya "Alan Kurdi"ye kapalı
Reyhanlı'daki patlama sonrası gözaltılar varReyhanlı'daki patlama sonrası gözaltılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norveçli eski bakan mültecilere cinsel tacizden 5 yıl hapis cezası aldı

Norveçli eski bakana tacizden hapis cezası!

Son dakika! Dünyayı tedirgin eden açıklama: İngiltere, İran'ın vereceği cevaptan korkmalı

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem!

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı

'Kimse Venezuela'ya yanlış yapmasın'

İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinli'yi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinli'yi yaraladı

İsveç'ten '1915 olayları' açıklaması: Soykırım iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor

İsveç'ten çarpıcı '1915 olayları' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.