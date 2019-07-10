İran'dan İngiltere'ye Petrol Tankeri Tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İngiltere’yi alıkonulan petrol tankeri konusunda uyardı. Ruhani’nin bahsettiği tanker geçen hafta Cebelitarık’ta Avrupa Birliği yaptırım kararlarına aykırı şekilde Suriye’ye petrol götürdüğü şüphesiyle alıkonulmuştu.

Ruhani, kabine toplantısında yaptığı açıklamada İngiltere’nin tankeri alıkoymakla hata ettiğini söyledi ve uluslararası deniz yollarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Ruhani İngiltere’yi kast ederek “Bu güvensizliği başlatan olarak karşılığını anlayacaksınız” dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif söz konusu tankerin İran’a ait olduğu iddialarını reddetti. Zarif, gemi her kime aitse bununla ilgili yasal yollara başvurabileceğini söylemişti. Ancak tankerin alıkonulmasının ardından İran İngiltere Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak olayın yasadışı müdahale olduğunu dile getirmişti.

Daha önce de Hürmüz boğazı yakındaların petrol tankerlerine yapılan saldırılar konusunda Amerika İran’ı suçlamış ancak İran tüm bu suçlamaları reddetmişti.

Trump yönetimi nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran’a aldığı yaptırım kararları çerçevesinde İran’ın petrol satışına sıfıra düşürmeyi amaçladığını duyurmuştu.

