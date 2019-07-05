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İran’dan İngiltere’ye tanker uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

İran Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi İngiltere’yi uyararak, ”Eğer İran petrol tankerlerinin el konulmasına ilişkin eylemler devam ederse, İngiltere tankerlerine aynı muamele yapılacaktır” ifadelerini kullandı.İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda İran’a ait petrol tankerine el koymasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Rızayi, İran’ın hiçbir zaman bölgede gerginlik arayışında olmadığını belirtti.

İran’dan İngiltere’ye tanker uyarısı

İran Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi İngiltere’yi uyararak, ”Eğer İran petrol tankerlerinin el konulmasına ilişkin eylemler devam ederse, İngiltere tankerlerine aynı muamele yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda İran’a ait petrol tankerine el koymasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Rızayi, İran’ın hiçbir zaman bölgede gerginlik arayışında olmadığını belirtti. Muhsin Rızayi paylaşımında İran’ın hiçbir tehdit ve baskıyı karşılıksız bırakmayacağına işaret ederek, ”İran 40 yıl boyunca hiçbir zaman savaş ve gerginliği başaran taraf olmamıştır” ifadelerini kullandı.
İngiltere’nin İran’a ait petrol tankerine el koymasına tepki göstereren Rızayi, "Eğer İngiltere İran tankerlerini alıkoymaktan vazgeçmez ise İran da aynı muameleyi yapacaktır” uyarısında bulundu.
İngiltere’ye bağlı olan İspanya’nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, ham petrol taşıyan İran’a ait bir tankeri alıkoyduğunu duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin İran’a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’ı bakanlığa çağırmıştı. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi İran’a ait petrol tankerinin İngiltere tarafından kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu ifade etmişti.

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