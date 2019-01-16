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İran'dan İngiltere'ye "yargıya müdahale" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi: - "Batılı ülkeler yargımıza müdahale etmekten kaçınmalıdır"

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, İran'da tutuklu İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari'nin diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu iddia eden İngiltere'yi yargıya müdahale etmekle suçladı.

İran'ın başkenti Tahran'da konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Devletabadi, Zaghari'nin cezaevinde kötü şartlarda tutulduğuna yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

Zaghari'nin "ağır suçlar" nedeniyle tutuklu durumda olduğunu aktaran Devletabadi, "Mahkumlar, aileleriyle irtibat ve sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda en iyi şartlara sahip." dedi.

Devletabadi, şunları söyledi:

"İngiltere hükümet yetkililerinin ortaya attığı iddialar doğru değildir. Batılı ülkeler yargımıza müdahale etmekten kaçınmalıdır." İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, geçen hafta yaptığı açıklamada, casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşı Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin olarak tutulduğunu savunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, iki gün önce de İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad'ı konuyla ilgili bakanlığa çağırmıştı.

İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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