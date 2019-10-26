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İran'dan "Irak ve Lübnan'daki gösterileri Suudi Arabistan teşvik ediyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 19:10 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Irak ve Lübnan'daki protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Irak ve Lübnan'daki protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) konuşan Burucerdi, "Suudi Arabistan yöneticileri, Irak ve Lübnan'daki gösteriler nedeniyle bayram ediyor ve protestoları teşvik ediyorlar. ABD ve Siyonistler de protesto gösterilerini artırmak için komplo düzenliyorlar." dedi.

Lübnan'da halk ile Hizbullah örgütü arasında düşmanlık meydana getirilmeye çalışıldığını öne süren Burucerdi, "Irak ve Lübnan'da düşmanın hileleri geçicidir ve bu merhaleyi de atlatacaklardır. Her iki ülkedeki gösterilerin ömrü Fransa'da aylarca süren krizden daha kısa olacaktır." ifadelerini kullandı.

-Irak ve Lübnan'daki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Eylemciler, 1 Ekim'de başlayan ve Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilerine dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı. Hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında gerginlik çıkmış, örgüt lideri Hasan Nasrallah, dün destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, “Lübnan'daki durum, artık uluslararası ve bölgesel politik hedeflerin çemberine girdi.” ifadelerini kullanmıştı.

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Alaaddin Burucerdi Irak ve Lübnan'daki protesto gösterileri İRAN Suudi Arabistan

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