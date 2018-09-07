İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak'ı diplomatik misyonların güvenliğini sağlamaya çağırarak, Basra Başkonsolosluğuna saldıranların da bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Kasımi, İran’ın Basra Başkonsolosluğunun ateşe verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını belirtti. Olay sonucu konsolosluk binasında büyük hasar meydana geldiğini aktaran Kasımi, konsolosluk çalışanlarından kimsenin zarar görmediğini ifade etti.

İranlı sözcü, iki ülkenin devlet ve halk düzeyindeki dostluğunu bozmak isteyen "açık ve gizli ellerin" olduğunu iddia erek, Irak devletinin, diplomatik mekanları korumakla ilgili sorumluluğunu yerine getirmesini ve Basra Başkonsolosluğuna saldıranları da süratle bulup cezalandırması gerektiğini söyledi.

- 'Basra'yı terk edin çağrısı asılsızdır'

Öte yandan İran'ın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İranlı vatandaşların Basra kentini terk etmesi yönünde çağrı yapıldığı şeklinde medyada yer alan haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.