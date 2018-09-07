İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Irak'ı diplomatik misyonların güvenliğini sağlamaya çağırarak, Basra Başkonsolosluğuna saldıranların da bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.
Kasımi, İran’ın Basra Başkonsolosluğunun ateşe verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını belirtti. Olay sonucu konsolosluk binasında büyük hasar meydana geldiğini aktaran Kasımi, konsolosluk çalışanlarından kimsenin zarar görmediğini ifade etti.
İranlı sözcü, iki ülkenin devlet ve halk düzeyindeki dostluğunu bozmak isteyen "açık ve gizli ellerin" olduğunu iddia erek, Irak devletinin, diplomatik mekanları korumakla ilgili sorumluluğunu yerine getirmesini ve Basra Başkonsolosluğuna saldıranları da süratle bulup cezalandırması gerektiğini söyledi.
- 'Basra'yı terk edin çağrısı asılsızdır'
Öte yandan İran'ın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İranlı vatandaşların Basra kentini terk etmesi yönünde çağrı yapıldığı şeklinde medyada yer alan haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.
Basra'da devam eden gösteriler sırasında bir grup gösterici, bugün İran’ın Basra Başkonsolosluğunu ateşe vermişti. İran yönetimi ise bunun üzerine Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı.
Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra'da halkın, 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.
Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.
Basralılar, gösteriler sırasında daha önce de valilik ve belediye binaları, devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlerine ait binaları basarak ateşe vermişti.
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