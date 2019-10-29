İran'dan Irak'a seyahat uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen gösteriler sebebiyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen gösteriler sebebiyle İran vatandaşlarından, ikinci bir emre kadar bu ülkeye seyahat etmemekten kaçınmaları istendi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başlamıştı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliğinin verilerine göre, Bağdat, orta ve güney kentlerde 25 Ekim'de başlayan gösterilerde 92 kişi yaşamını yitirmişti.

