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İran'dan Iraklı Kürt Militanlara Operasyon

09.09.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran-Irak sınır bölgesindeki PJAK militanlarını hedef alan operasyonda ağır silah ve SİHA’lar kullanıldı

İran'dan Iraklı Kürt Militanlara Operasyon

İran resmi medyasına göre, Devrim Muhafızları, Irak’ın kuzeyindeki Kürt militanlara saldırı düzenledi.

İran resmi televizyonu IRIB’in haberine göre, Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “Bu operasyonda, İran’ın ulusal güvenliğine karşı komplo kuranların merkezleri yok edildi” denildi. Operasyonda ağır silah ve SİHA’lar kullanıldı.

İran güvenlik güçleriyle Tahran yönetimine muhalif olan ve Amerika dahil bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen PJAK arasında sınır bölgesinde sık sık çatışma yaşanıyor.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın sınır bölgesindeki milislere karşı saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, sivil halka, “zarar görmemeleri için teröristlerin merkezlerinden uzak durmaları” çağrısı yapmıştı.

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