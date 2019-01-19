BAĞDAT (AA) - İran'ın, Irak'taki Şii siyasi liderlere, ABD askerlerinin ülkedeki varlığına son verilmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

Irak eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ın, Iraklı Şii liderlere meclis kararıyla ABD askerlerini Irak'tan çekmeleri için baskı uyguladığını ileri sürdü.

Zebari, Irak'ın gelecek süreçte ciddi siyasi sorunlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Irak Başbakanlığına bağlı ve çoğunluğu Şiilerden oluşan Haşdi Şabi ve Irak meclisinde İran'a yakın siyasi partiler ABD'nin ülkedeki askeri varlığına şiddetle karşı çıkıyor.

Haşdi Şabi çatısı altında "radikal" kanat olarak bilinen başta Kays el-Gazali liderliğindeki Asaib Ehli Hak olmak üzere diğer silahlı gruplar, ABD'nin ülkedeki askeri varlığını sona erdirmemesi halinde silaha başvuracakları tehdidinde bulunuyor.

Haşdi Şabi içinde yer alan Bedir Tugayları Komutanı ve Irak'taki seçimlerde aldığı oy oranıyla ikinci parti konumundaki Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri de Irak toprakları üzerinde böylesi bir süreçte ABD askerlerinin varlık göstermesinin herhangi bir haklı gerekçesinin olmadığı görüşünde.