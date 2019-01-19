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İran'dan Iraklı Şii liderlere "ABD baskısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Irak eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari, İran'ın Irak'taki Şii siyasi liderlere ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için baskı uyguladığını iddia etti

BAĞDAT (AA) - İran'ın, Irak'taki Şii siyasi liderlere, ABD askerlerinin ülkedeki varlığına son verilmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

Irak eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ın, Iraklı Şii liderlere meclis kararıyla ABD askerlerini Irak'tan çekmeleri için baskı uyguladığını ileri sürdü.

Zebari, Irak'ın gelecek süreçte ciddi siyasi sorunlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Irak Başbakanlığına bağlı ve çoğunluğu Şiilerden oluşan Haşdi Şabi ve Irak meclisinde İran'a yakın siyasi partiler ABD'nin ülkedeki askeri varlığına şiddetle karşı çıkıyor.

Haşdi Şabi çatısı altında "radikal" kanat olarak bilinen başta Kays el-Gazali liderliğindeki Asaib Ehli Hak olmak üzere diğer silahlı gruplar, ABD'nin ülkedeki askeri varlığını sona erdirmemesi halinde silaha başvuracakları tehdidinde bulunuyor.

Haşdi Şabi içinde yer alan Bedir Tugayları Komutanı ve Irak'taki seçimlerde aldığı oy oranıyla ikinci parti konumundaki Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri de Irak toprakları üzerinde böylesi bir süreçte ABD askerlerinin varlık göstermesinin herhangi bir haklı gerekçesinin olmadığı görüşünde.

Irak meclisindeki Şii partiler, Irak merkezi hükümetinin 2014'te ABD ile yaptığı stratejik anlaşmanın lağvedilmesi ve ABD askerlerinin Irak topraklarından çıkarılması için kulis yapıyor.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.

Irak Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.

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