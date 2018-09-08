İran'dan Irak'taki Kürt Muhaliflere Roket Saldırısı

İran KDPsi, bu ülkede Kürtlerin kurduğu en eski siyasi hareket. İran’ın 80 milyonluk nüfusunun yüzde 10’unun Kürt olduğu tahmin ediliyor.

İran KDPsi’nin bazı liderleri geçmişte Tahran yönetimi tarafından öldürülmüştü. İran ayrıca Irak sınırını geçerek bu örgütün üslerine sık sık operasyon düzenledi.

İran saldırıyı üstlenmedi, ancak Tahran İran KDPsi’ni terör örgütü olarak görüyor. Taraflar arasındaki 20 yıllık ateşkesin sona ermesinin ardından, İran KDP’si Irak’ın kuzeyindeki üslerinden İran içlerindeki hedeflere saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Açıklamada 30’u aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralananlar arasında İran KDP’si Genel Sekreteri Mustafa Mevludi ve kendisinden önceki Genel Sekreter Halid Azizi de bulunuyor.

İran ordusu Irak’ın kuzeyindeki Koya’da bulunan, muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisi merkeziyle bir mülteci kampına roket saldırısı düzenledi. İran KDPsi tarafından yapılan açıklamaya göre 11 kişi saldırıda öldü.

Saldırıyı Amerika’nın Sesi muhabiri Mahmut Bozarslan’a değerlendiren İran Kürdistan Demokrat Parti Sözcüsü Muhammed Salih, İran’ın yeni bir tür roketle saldırdığını söyledi. Saldırının Kürt bölgesi ve bölgede yaşayan yabancıları da tehdit ettiğini savunan Salih, “Bugünkü saldır İran rejiminin Kürtlere karşı yıllardır yürüttüğü katliam politikasının devamıdır. 3 gencimiz idam etti bugün, dağlarımızı bombaladı. Roketlerle karargah ve yerleşkelerimizi bombaladı. Şimdiye kadar 16 kişi yaşamını yitirdi aralarında üst düzey yöneticilerimiz de var. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30’dan fazla yaralımız var. Bu saldırı Irak Kürt Yönetimi’nin bölgedeki egemenliğini çiğnemektir. Terörist İran, bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasını istiyor. Kendi içinde sorunlar yaşayan İran, bu yöntemlerle kamuoyunun dikkatini buralara çekmeye çalışıyor. Sorunları kendi sınırlarının dışına çıkarmaya çalışıyor. Bugün kullandıkları roketler, Kürdistan bölgesinin güvenliği için de tehdittir. Sadece Kürtler için değil bölgedeki yabancılar için de tehdittir. İlk kez kullandıkları ve bizim üzerimizde denedikleri bir taktik. Haşdi Şabi’nin de yardım ettiğini düşünüyoruz. Bu ağır bir darbe ama bu rejime karşı mücadelemizi daha da güçlendirecektir” dedi.

​İran üç Kürt muhalifi idam etti

Muhammed Salih’in de değindiği gibi, İran bugün ayrıca üç Kürt muhalifi idam etti. Birkaç kaynaktan Amerika’nın Sesi’ne ulaşan haberlere göre Ramin Hüseyin Panahi, kuzenleri Zanyar Muradi ve Lokman Muradi’yle birlikte idam edildi.

Uluslararası Af Örgütü uzun bir süredir İran hükümetine Muradi kardeşlerin idamını durdurması çağrısı yapmıştı. Mervan’da bir din adamını öldürdüklerini itiraf eden Muradi kardeşler, işkence altında ifade vermek zorunda kaldıklarını söylüyordu.

Hüseyin Panahi ise geçen yıl güvenlik kuvvetlerine silah çekmekten tutuklanmış, daha sonra devlete karşı silahlı mücadeleye giriştiği itirafında bulunmuştu. Panahi’nin de ifadesini işkence altında verdiği belirtiliyor. Panahi Ağustos ayında idam cezasını protesto etmek için cezaevinde dudaklarını dikmişti.

