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İran'dan İslamofobiye karşı uluslararası mücadele çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "İbadet için toplanan masum ve savunmasız birçok insanın şehit edildiği ve birçoğunun da yaralandığı bu barbarca suç, bazı Batılı hükümetler tarafından teşvik edilen İslamofobiye karşı çok taraflı uluslararası mücadelenin gerekliliğinin göstergesidir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınayarak, bazı Batı ülkeleri tarafından teşvik edildiğini belirttiği İslamofobiye karşı uluslararası mücadele çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada Ruhani, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik terör saldırısını "barbarca ve acı verici" olarak niteledi.

Saldırıyı kınayan ve İslamofobiye karşı uluslararası mücadele çağrısında bulunan Ruhani, "İbadet için toplanan masum ve savunmasız birçok insanın şehit edildiği ve birçoğunun da yaralandığı bu barbarca suç, bazı Batılı hükümetler tarafından teşvik edilen İslamofobiye karşı çok taraflı uluslararası mücadelenin gerekliliğinin göstergesidir." dedi.

Ruhani, terörizme karşı uluslararası ortak mücadele çağrısı yaparak, "Bu suç, terörizmin halen dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ve dünyanın herhangi bir yerindeki şiddet ve aşırılığa karşı ortak mücadelenin gerekliliğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca saldırının faillerinin yakalanarak yargılanmaları için İran'ın olayın takipçisi olacağını belirtti.

- "Aşırıcılık ve örgütlü şiddet hiçbir sınır tanımıyor"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de yaptığı açıklamada, Müslümanlara yönelik terör saldırısını kınayarak, "aşırıcılık, şiddet ve nefretin kaynağının kurutulması için dünyadaki mevcut irade ve eylemlerin ötesine geçilerek daha fazla adım atılması gerektiğini" belirtti.

"Bu saldırı, aşırıcılığın ve örgütlü şiddetin hiçbir sınır, mezhep, kadın, erkek, coğrafya ve güven ile huzur içindeki toplumu tanımadığını bir kere daha göstermiştir." ifadelerini kullanan Cihangiri, şiddet ve aşırıcılığı savunanlar ile çifte standartçı, ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla Müslümanlara karşı nefreti aşılayan ülke liderlerinin de bu tür terör saldırılarının gerçekleşmesinde pay sahibi olduklarını vurguladı.

- İran Meclis Başkanı'ndan terörizmle mücadelede iş birliği çağrısı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani de yayınladığı kınama mesajında, dünya ülkelerinin terörizmle mücadelede daha uyanık olması ve iş birliği yapması gerektiğine dikkati çekti.

Laricani mesajında, "Terörist grupların fikirsel kökleri kurutulmadan dünyanın hiçbir bölgesinde gerçek anlamda barış ve huzur olmayacaktır. İran, terörizmle mücadelede genel bir çözüm yoluna ulaşmak için tüm bağımsız ülkelerle iş birliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani Yeni Zelanda

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