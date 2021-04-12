İran’dan İsrail’e Natanz çıkışı: İntikam alınacak

İran, Natanz nükleer tesisinde, uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjlerde hasara yol açan "sabotajdan” İsrail’i sorumlu tuttu, “intikam alınacağını” duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, pazar günü Natanz nükleer tesisisindeki elektrik şebekesinde kesintiye yol açan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "sabotaj” sonucunda meydana geldiğini söylediği elektrik kesintisi nedeniyle tesiste uranyum zenginleştirmek için kullanılan ilk nesil IR-1 santrifüjlerinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Sabotajı “nükleer terör saldırısı” olarak nitelendiren İranlı sözcü, olayda nükleer sızıntı, kontaminasyon ya da bir yaralanma meydana gelmediğini söylemekle birlikte, “Ancak felakete yol açabilirdi, bu nedenle bu insanlığa karşı gerçekleştirilmiş bir saldırıdır” dedi.

Natanz’ın intikamının alınacağını belirten Hatibzade, “İsrail yanıtını izlediği yoldan alacak” dedi.

Zarif: Natanz yeniden inşa edilecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de açıklama yaptı. Zarif, IRNA haber ajansında yayımlanan açıklamasında, İsrail’i İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması yolunda Tahran'ın kaydetmekte olduğu başarının intikamını almaya çalışmakla suçladı. Natanz’ın daha gelişmiş bir teknoloji ile yeniden inşa edileceğine vurgu yapan Zarif, “İsrail’in bu saldırısının intikamını alacaklarını” kaydetti.