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İran’dan İsrail’e Natanz çıkışı: İntikam alınacak

12.04.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, Natanz nükleer tesisinde meydana gelen enerji kesintisinden İsrail'i sorumlu tutarak "İntikam alınacak” açıklaması yaptı.

İran’dan İsrail’e Natanz çıkışı: İntikam alınacak

İran, Natanz nükleer tesisinde, uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjlerde hasara yol açan "sabotajdan” İsrail’i sorumlu tuttu, “intikam alınacağını” duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, pazar günü Natanz nükleer tesisisindeki elektrik şebekesinde kesintiye yol açan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "sabotaj” sonucunda meydana geldiğini söylediği elektrik kesintisi nedeniyle tesiste uranyum zenginleştirmek için kullanılan ilk nesil IR-1 santrifüjlerinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Sabotajı “nükleer terör saldırısı” olarak nitelendiren İranlı sözcü, olayda nükleer sızıntı, kontaminasyon ya da bir yaralanma meydana gelmediğini söylemekle birlikte, “Ancak felakete yol açabilirdi, bu nedenle bu insanlığa karşı gerçekleştirilmiş bir saldırıdır” dedi.

Natanz’ın intikamının alınacağını belirten Hatibzade, “İsrail yanıtını izlediği yoldan alacak” dedi.

Zarif: Natanz yeniden inşa edilecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de açıklama yaptı. Zarif, IRNA haber ajansında yayımlanan açıklamasında, İsrail’i İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması yolunda Tahran'ın kaydetmekte olduğu başarının intikamını almaya çalışmakla suçladı. Natanz’ın daha gelişmiş bir teknoloji ile yeniden inşa edileceğine vurgu yapan Zarif, “İsrail’in bu saldırısının intikamını alacaklarını” kaydetti.

Bu arada İran’da Nurnews adlı bir haber sitesi, tesiste elektrik kesintisine yol açan kişinin tespit edildiğini, tutuklanması için harekete geçildiğini duyurdu.

İsrail basını: Arkasında Mossad var

Genelde Mossad ve özel askeri birimlerinin operasyonları hakkında açıklama yapmayan İsrail ise, doğrudan saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Ancak İsrail basınında yer alan haberlerde “İsrail’in geniş çaplı bir siber saldırı ile Natanz nükleer tesisini hedef aldığı” bunun sonucunda tesislerde elektrik kesintisi meydana geldiği yönünde ayrıntılı bilgiler yer aldı. İsrail’in kamu yayıncısı Kan da saldırının arkasında Mossad’ın bulunduğunu duyurdu.

Gözler ABD'ye çevrildi

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin, ABD’de başkanlığı Ocak ayında devralan Biden yönetiminin Tahran ile yürüttüğü müzakereleri etkileyebileceği belirtiliyor.

Washington henüz Natanz’da yaşananlar hakkında resmi bir açıklama yapmadı. ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Washington’un olayla bir ilgisi olmadığını, olanlara dahil bir değerlendirmede de bulunmak istemediklerini söylemekle yetindi.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde çekildiği nükleer anlaşmaya yeniden taraf olmasına dönük yürütülen müzakerelerde geçen hafta ilerleme sağlandığı açıklanmıştı. İsrail, ABD’nin yeniden nükleer anlaşmaya taraf olmasına karşı çıkıyor.

AP,rtr /DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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