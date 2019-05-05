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İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "ABD'nin sınırsız yardımı ve bazı İslam ülkelerinin utanç verici suskunluğu nedeniyle İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki cinayetler serisi bitmiyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Gazze Şeridi'nde 17 Filistinlinin şehit edildiği İsrail saldırılarını kınadı.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki gösterdi.

İran'ın Filistin'deki direniş hareketlerine desteğini yineleyen Musevi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için bölgesel ve uluslararası kamuoyunu acil adım atmaya çağırdı.

Musevi, açıklamasında ABD'yi ve isim vermeden bölge ülkelerini eleştirerek, "ABD'nin sınırsız yardımı ve bazı İslam ülkelerinin utanç verici suskunluğu nedeniyle İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği cinayetler serisi bitmiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in son hava saldırısıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 17'ye, yaralı sayısı 110'a yükselmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

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