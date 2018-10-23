HABER

İran'dan kaçırılan sınır muhafızları için Pakistan'la ortak komite

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:46 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ve İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulduğunu belirtti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak bir komite kurulduğunu açıkladı.

Kasımi, İran basınına yaptığı açıklamada, Pakistan topraklarına kaçırılan 12 sınır muhafızının akıbeti ve bu konuda Pakistan'la sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaçırılma olayını Pakistan Başbakanı İmran Han'ın göreve gelmesinden sonra Tahran'la ilişkilerinde "ilk zorlu sınavı" olarak nitelendiren Kasımi, "İran ile Pakistan arasındaki istişareler ve iş birliği sonucunda en kısa zamanda doğru sonuçlar almayı umuyoruz." dedi.

Konuyla ilgili Tahran ve İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kurulduğunu anlatan Kasımi, bu sayede iki ülkenin çeşitli birimleri ve Savunma Bakanları'nın da aralarında olduğu üst düzey askeri yetkililerin ortak çalışma yürüttüğünü belirtti.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde geçen hafta sabaha karşı sınırda görevli 12 asker Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Minik Kansu, hastalığına teşhis koyulmasını bekliyorMinik Kansu, hastalığına teşhis koyulmasını bekliyor
Kalp ameliyatı oldular, doktorlarıyla maça çıktılarKalp ameliyatı oldular, doktorlarıyla maça çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Pakistan sınır muhafızları

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.