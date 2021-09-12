İran’dan Kameralara İzin

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun ülkedeki nükleer tesislere kameralar yerleştirmesine izin verdiği belirtildi.

Karar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi’nin Pazar günü İranlı yetkililerle yaptığı görüşme sonrası geldi.

Görüşmelerde amaç İran’la Batılı ülkeler arasındaki gerilimi azaltmaktı.

Görüşme sonrası İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Eslami, kurumun kameralarına hafıza kartlarının yerleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını kaydetti.

Amerika’yla İran arasında iki ülkenin 2015 tarihli nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili dolaylı görüşmeler Haziran ayında durmuştu.

Amerika ve Avrupalı müttefikleri İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye görüşmelere dönmesi çağrısında bulunuyordu.

2015 tarihli anlaşmaya göre Tahran nükleer aktivitelerinde kısıtlamaya gitmeyi kabul ediyor, karşılığında bu ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırılıyordu.

Eski Başkan Donald Trump 2018 yılında Amerika’yı anlaşmadan çekti ve İran’a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden devreye soktu.

İran da karşılık olarak 2019 yılından itibaren anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemeye başladı.

İsrail gelişmelere karşı temkinli.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett İran’ın engelsiz bir şekilde nükleer silah projesine devam ettiğini belirtti.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’dan da İran’a suçlama geldi.

Gantz, İran’ın İsfahan kenti yakınlarında yabancı militanlara insansız hava aracı eğitimi verdiğini iddia etti.

Gantz, İsfahan’ın kuzeyindeki üste İran’ın Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan’dan teröristlere eğitim verdiğini kaydetti.

