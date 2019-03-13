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İran'dan Kanada'ya "yolsuzluk yapanlar için güvenli liman" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, yolsuzluk yapmakla suçlanan bazı İranlıların iade edilmesi talebini reddeden Kanada'ya tepki gösterdi

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Kanada'yı iadesi istenen İranlıları teslim etmediği gerekçesiyle "yolsuzluk yapanlar için güvenli liman" olmakla suçladı.

Başkent Tahran'da kaymakam ve emniyet müdürleriyle bir araya gelen Caferi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolsuzluk yapmakla suçlanan bazı İranlıların iade edilmesi talebini reddeden Kanada'ya tepki gösterdi.

İran'da halkın malını çalan kişilerin Kanada'ya kaçtığını söyleyen Caferi, "Kanada, yolsuzluk yapanlar için güvenli bir liman haline geldi. Kanada yargısı ve emniyetinden ülkelerinin imajının bu denli bozulmasına izin vermemelerini talep ediyoruz." dedi.

Caferi, İranlı yetkililerin tüm iş birliği çabalarına karşın kendilerine karşı "ön yargılı" bazı devletlerin suçluların iadesi konusunda yardımcı olmadığını söyledi.

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