İran'dan kara sularını ihlal gerekçesiyle 5 balıkçıya gözaltı

İran, Basra Körfezi'nde kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yabancı bir balıkçı teknesindeki 5 kişiyi gözaltına aldı.
Huzistan Sınır Muhafızları Komutanı Abdullah Nazarpur, dün Basra Körfezi'nin kuzeybatısından İran kara sularına giren yabancı bir teknedeki 5 balıkçının gözaltına alındığını duyurdu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Nazarpur, alıkonulan teknenin Huzistan'daki limana çekildiğini, gözaltına alınan balıkçıların da adli makamlara sevk edildiğini aktardı.
Gözaltına alınan kişilerin uyrukları hakkında bilgi verilmezken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tazminatla serbest bırakıldıkları ifade edildi.
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!
Kocaeli'de yangın faciası: 5 kardeşin ikisi yanarak hayatını kaybetti
ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı
ABD'den Rusya'ya önce suçlama sonra tehdit: Hesap sormamak sorumsuzluk olur
Restorasyon sırasında bulundu: Bu 23. oldu
Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
iOS yayınlandı! Bakın neler değişiyor neler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum