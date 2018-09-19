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İran'dan kara sularını ihlal gerekçesiyle 5 balıkçıya gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

Basra Körfezi'nde yabancı bir balıkçı teknesinde gözaltına alınan 5 kişi tazminatla serbest bırakıldı

İran, Basra Körfezi'nde kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle yabancı bir balıkçı teknesindeki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Huzistan Sınır Muhafızları Komutanı Abdullah Nazarpur, dün Basra Körfezi'nin kuzeybatısından İran kara sularına giren yabancı bir teknedeki 5 balıkçının gözaltına alındığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Nazarpur, alıkonulan teknenin Huzistan'daki limana çekildiğini, gözaltına alınan balıkçıların da adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

Gözaltına alınan kişilerin uyrukları hakkında bilgi verilmezken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tazminatla serbest bırakıldıkları ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Basra Körfezi Huzistan İRAN

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