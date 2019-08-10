İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Cammu Keşmir konusuyla ilgili "endişeli" olduklarını belirterek tarafların askeri yaklaşımlardan kaçınmalarını istedi.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Bakıri ve Pakistan Ordu Komutanı General Kamar Cavid Bacva gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Keşmir'deki gerginliği ele aldı.

Bakıri, İran ve Müslüman ülkelerin Keşmir'deki gelişmelerden "endişeli olduğunu belirterek, "Bölgedeki tarafların askeri yaklaşımları, mevcut durumu daha karmaşık hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Keşmir'deki olaylar ve gelişmelerin yönetiminde huzurun korunmasının zaruretine dikkati çeken Bakıri, "Tarafların, halkın isteklerini dikkate almadan bölgenin kaderiyle ilgili her türlü karardan sakınmasını bekliyoruz. Siyasi çabalarla, bölgedeki Müslüman halkın hakkına ulaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.