İran'dan Körfez ülkelerine İsrail uyarısı

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, "Basra Körfezi'nde deniz güvenliği için oluşturulacak bir ABD koalisyonu daha fazla güvensizliğe yol açar" dedi. İran haber ajansı ISNA'da yer alan habere göre Hatami İsrail ordunun da misyona katılmasının ise "felaket sonuçları" olacağını dile getirdi.

Katar, Kuveyt ve Umman dışişleri bakanlarıyla bir telefon görüşmesi yapan Hatami, Basra Körfezi'nin güvenliğinden Körfez Ülkeleri ve İran'ın sorumlu olduğunu ifade etti. Tahran'ın Körfez ülkeleriyle iş birliğine de sıcak baktığı belirtiliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de 31 Temmuz tarihinde İran karşıtı bir konferansa ev sahipliği yapan Bahreyn'e uyarıda bulundu. Musavi "Bahreyn hükümeti, ortak düşmanların arzularının ve bölgedeki tertiplerinin kolaylaştırıcısı olmamalı" diye konuştu. Bahreyn'in yabancı birliklerin Körfez'de konuşlanması için "yol açıcı" olmaması gerektiğini belirten Musavi, bunun "siyonist rejimin" bölgeye müdahil olmasına neden olabileceğini ifade etti.

Bahreyn ABD Donanması'na ait 5'inci Filo'ya da ev sahipliği yapıyor.