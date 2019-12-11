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İran'dan Körfez Zirvesi bildirgesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:31 | Son Güncelleme

İran'dan Körfez Zirvesi bildirgesine tepki

İran, 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki Tahran yönetimiyle ilgili iddiaların "asılsız" olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, zirvenin sonuç bildirisinin konsey üyesi bazı ülkelerin "asılsız iddialarının tekrarından başka bir şey olmadığını" ileri sürerek, isim vermeden söz konusu ülkelerin geçmişten bu yana tüm çabalarını çok taraflı iş birliklerinin önlenmesi için sarf ettiklerini ifade etti.

Konseye üye bazı ülkelerin izledikleri politikalarla Irak, Suriye ve Yemen'deki terör gruplarını ortaya çıkardığını ve yabancı güçlerin Basra Körfezi'ne gelmesine neden olduğunu savunan Musevi, bu ülkelerin bölgedeki gerginliğin düşmesi için adım atmadığını iddia etti.

Ebu Musa Adası ve Tunb Adalarının "İran'ın ayrılmaz parçası olduğunu" yineleyen Musevi, buralara yönelik müdahaleleri reddettiklerini ve bunun mevcut hukuki ve tarihi gerçeklik üzerinde herhangi bir etki oluşturmayacağını savundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan 40. KİK Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde "Basra Körfezi'nin Güvenliği 2" tatbikatı düzenlenmesi için hazırlık yapıldığı bilgisi verilirken, İran'ın KİK üye ülkeleri ve bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin reddedildiği kaydedilmişti.

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İRAN kik

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