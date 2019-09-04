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İran’dan kritik nükleer hamlesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 23:02 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımlarını cuma günü atacaklarını söyledi.İran Cumhurbaşkanı Ruhani, üç yargı erki ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, cuma günü nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımı atacaklarını söyleyerek,” Atom ve Enerji Kurumu ülkenin nükleer çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli olan her adımı atmalıdır” dedi.“Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran anlaşmaya dönecektir”İran’ın nükleer çalışmalarını Uluslararası Atom ve Enerji Ajansının belirlediği çerçeveye bağlı kalarak geliştirileceğini belirten Ruhani, Avrupa’ya yeniden 60 günlük bir süre tanıdıklarını belirterek, “ Bu süre içerisinde Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran da anlaşmaya tamamen dönecektir” ifadelerini kullandı.Kararın Avrupa ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle alındığını vurgulayan Ruhani, Atom ve Enerji Kurumu’ndan nükleer çalışmaların geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm gerekli teçhizatın temin edilmesini ve bu konuda verilmiş tüm taahhütleri askıya alınmasını istedi.“Uranyumun zenginleştirilmesi için gerek duyulan ne varsa gerçekleştirsin”Nükleer çalışmalarda olağanüstü ilerleme kaybedeceklerini vurgulayan Ruhani, “Yeni santrifüj çeşitlerinde büyük ilerleme kaydedeceğiz.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımlarını cuma günü atacaklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, üç yargı erki ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, cuma günü nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımı atacaklarını söyleyerek,” Atom ve Enerji Kurumu ülkenin nükleer çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli olan her adımı atmalıdır” dedi.

“Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran anlaşmaya dönecektir”
İran’ın nükleer çalışmalarını Uluslararası Atom ve Enerji Ajansının belirlediği çerçeveye bağlı kalarak geliştirileceğini belirten Ruhani, Avrupa’ya yeniden 60 günlük bir süre tanıdıklarını belirterek, “ Bu süre içerisinde Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran da anlaşmaya tamamen dönecektir” ifadelerini kullandı.
Kararın Avrupa ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle alındığını vurgulayan Ruhani, Atom ve Enerji Kurumu’ndan nükleer çalışmaların geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm gerekli teçhizatın temin edilmesini ve bu konuda verilmiş tüm taahhütleri askıya alınmasını istedi.

“Uranyumun zenginleştirilmesi için gerek duyulan ne varsa gerçekleştirsin”
Nükleer çalışmalarda olağanüstü ilerleme kaybedeceklerini vurgulayan Ruhani, “Yeni santrifüj çeşitlerinde büyük ilerleme kaydedeceğiz. Uranyumun zenginleştirilmesi için gerek duyulan ne varsa Atom ve Enerji Kurumu gerçekleştirsin” dedi.

“Barışçıl amaçla nükleer çalışmaları geliştirmeye başlayacağız”
Nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımın uzun soluklu bir karar olduğunu belirten Ruhani, nükleer çalışmaların geliştirilmesinin 5+1 ülkeleri ile yapılan müzakerelerin konusu olduğunu hatırlatarak, “Nükleer anlaşmada bu çalışmaların ne zaman geliştirileceği belirlenmişti. Biz anlaşmada belirlenen bu zamanları askıya alarak Cuma gününden itibaren barışçıl amaçla nükleer çalışmaları geliştirmeye başlayacağız” dedi.

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