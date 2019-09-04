İran’dan kritik nükleer hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımlarını cuma günü atacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, üç yargı erki ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, cuma günü nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımı atacaklarını söyleyerek,” Atom ve Enerji Kurumu ülkenin nükleer çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli olan her adımı atmalıdır” dedi.

“Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran anlaşmaya dönecektir”

İran’ın nükleer çalışmalarını Uluslararası Atom ve Enerji Ajansının belirlediği çerçeveye bağlı kalarak geliştirileceğini belirten Ruhani, Avrupa’ya yeniden 60 günlük bir süre tanıdıklarını belirterek, “ Bu süre içerisinde Avrupa taahhütlerini yerine getirirse İran da anlaşmaya tamamen dönecektir” ifadelerini kullandı.

Kararın Avrupa ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle alındığını vurgulayan Ruhani, Atom ve Enerji Kurumu’ndan nükleer çalışmaların geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm gerekli teçhizatın temin edilmesini ve bu konuda verilmiş tüm taahhütleri askıya alınmasını istedi.