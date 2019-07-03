İran’dan Kritik ‘Uranyum’ Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyumu Pazar gününden itibaren istediği seviyeye çıkaracağını açıkladı.

Bu durumda İran’ın, isterse bir yıl içinde nükleer nükleer bomba yapabilecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak Tahran, nükleer programının sivil amaçlı olduğunda ısrarlı.

2015 tarihli nükleer anlaşma uyarınca İran’ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67’nin üzerinde tutması yasak. Nükleer bomba yapılması için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Tahran’da bakanlar kurulu toplantısında konuşan Ruhani, 3,67’yi geçeceklerini ve “ihtiyaç duydukları” seviyeye çıkacaklarını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, “Avrupa’ya ve Amerika’ya tavsiyemiz, mantığa ve müzakere masasına geri dönmeleri” dedi. Ruhani, “Anlamaya geri dönün, hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygı gösterin. Bu koşullar altında nükleer anlaşmaya devam edebiliriz” dedi.

Dün Batılı ülkeler İran’a, nükleer anlaşmaya zarar verecek adımlardan kaçınması çağrısı yapmıştı.

İran’ın Amerika insansız hava aracını düşürmesinin ardından bölgede gerilim daha da artmış durumda.

Amerika bölgeye uçak gemisi, bombardıman uçakları, asker ve hava savunma sistemi patriotlar göndermişti.

Başkan Donald Trump bir süre önce İran’a yönelik planlanan bir hava saldırısını son anda durdurduğunu açıklamıştı.

