İran'dan Londra'nın Hizbullah kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın kararı için "yanlış ve sorumsuzca" değerlendirmesini yaptı.Birleşik Krallık'ın Hizbullah'ın siyasi kanadını terör örgütü ilan etme kararına İran'dan tepki geldi. İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, "Birleşik Krallık'ın kararı Lübnan halkının büyük bölümünü ve Hizbullah'ın Lübnan'daki yönetim ve siyasi yapı içerisindeki meşru pozisyonunu gözardı etmek anlamına geliyor" dedi. Kararı "yanlış ve sorumsuz" olarak nitelendiren Kasımi, ayrıca Hizbullah'ın bölgede terörle mücadeledeki rolüne dikkat çekti. Kasımi, "Hizbullah IŞİD gibi terör gruplarına karşı verilen savaşta en büyük destekçilerden biri" dedi.

Birleşik Krallık, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hizbullah'ın Ortadoğu'daki istikrarı bozucu etkisini gerekçe göstererek, Şii grubun siyasi kanadına yasak getireceğini açıklamıştı. Yasak, Hizbullah üyesi ya da gruba destek arayan bir kişinin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Hamle, Londra'da Filistin ile dayanışma için düzenlenen bir gösteride açılan Hizbullah bayrağına gelen tepkiler üzerine gelmişti.