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İran'dan Londra'nın Hizbullah kararına tepki

02.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın Hizbullah'ın siyasi kolunu yasaklamak için attığı adıma Tahran tepki gösterdi.

İran'dan Londra'nın Hizbullah kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın kararı için "yanlış ve sorumsuzca" değerlendirmesini yaptı.Birleşik Krallık'ın Hizbullah'ın siyasi kanadını terör örgütü ilan etme kararına İran'dan tepki geldi. İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, "Birleşik Krallık'ın kararı Lübnan halkının büyük bölümünü ve Hizbullah'ın Lübnan'daki yönetim ve siyasi yapı içerisindeki meşru pozisyonunu gözardı etmek anlamına geliyor" dedi. Kararı "yanlış ve sorumsuz" olarak nitelendiren Kasımi, ayrıca Hizbullah'ın bölgede terörle mücadeledeki rolüne dikkat çekti. Kasımi, "Hizbullah IŞİD gibi terör gruplarına karşı verilen savaşta en büyük destekçilerden biri" dedi.

Birleşik Krallık, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hizbullah'ın Ortadoğu'daki istikrarı bozucu etkisini gerekçe göstererek, Şii grubun siyasi kanadına yasak getireceğini açıklamıştı. Yasak, Hizbullah üyesi ya da gruba destek arayan bir kişinin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Hamle, Londra'da Filistin ile dayanışma için düzenlenen bir gösteride açılan Hizbullah bayrağına gelen tepkiler üzerine gelmişti.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt karara ilişkin haftaiçinde yaptığı açıklamada Hizbullah'ın siyasi ve askeri kanadı arasında bir fark olmadığunını dile getirmişti. Birleşik Krallık 2008'de de Hizbullah'ın silahlı kolunu terör örgütleri listesine almıştı.

Hizbullah 1982'de Lübnan iç savaşı sırasında kuruldu. 2006 yılında İsrail'le savaşan Hizbullah, Lübnan ve bölge siyasetinde kilit bir role sahip. Hizbullah, Lübnan'da şu an iktidarı elinde tutan Said Hariri'nin 30 bakandan oluşan kabinesinde üç koltuğu elinde tutuyor. Tahran, Lübnan siyasetinde etkisini artıran Hizbullah'ın başlıca destekçileri arasında yer alıyor.

rtr,AFP/ ÖA,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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