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İran'dan Lübnan'daki gösterilere ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Halkın ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmalıdır. Lübnan hükümeti ve siyasi partilerin, halkın taleplerini de dikkate alarak daha iyi bir Lübnan inşa etme konusunda başarılı olmalarını umuyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "Lübnan hükümeti ve siyasi partilerin, halkın taleplerini de dikkate alarak daha iyi bir Lübnan inşa etme konusunda başarılı olmalarını umuyoruz." dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Zarif, Lübnan'da beşinci gününe giren protestoları değerlendirdi.

Lübnan'daki istikrar ve güvenliğin korunması gerektiğini belirten Zarif, "Halkın ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmalıdır. Lübnan hükümeti ve siyasi partilerin, halkın taleplerini de dikkate alarak daha iyi bir Lübnan inşa etme konusunda başarılı olmalarını umuyoruz. İran, her zaman Lübnan halkı, hükümeti ve siyasi yetkililerin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zarif, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl ABD'de gözaltına alınan İranlı bilim insanı Mesud Süleymani'nin durumunun sorulması üzerine, "New York ziyaretimde bu konu takip ettiğimiz önemli konular arasındaydı. Gelecekte bununla ilgili iyi haberler alacağımızı umuyorum." açıklamasında bulundu.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Lübnan Zarif

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