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İran'dan Macron'un nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "Bu şartlarda nükleer anlaşmanın dışındaki konuların gündeme getirilmesi anlaşmanın korunmasına yardımcı olmaz. Ayrıca nükleer anlaşmada kalan taraflar arasındaki güvensizliğin artmasına zemin hazırlar. Böyle bir durumda nükleer anlaşmanın çöküşü hızlanır ve ABD'nin hedefi gerçekleşir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni müzakerelerin açılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Macron'un nükleer anlaşma konusundaki ifadelerini eleştirdi.

Avrupalı tarafların bazı siyasi açıklamalar ve konuşmalar dışında nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade eden Musevi, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinden sonra da İran'ın bundan yararlanmasını sağlayamadıklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Macron'la görüşmesinde dile getirdiği İran'la ilgili ifadeleri "temelsiz, çelişkili ve değersiz" olarak nitelendiren Musevi, "Bu şartlarda nükleer anlaşmanın dışındaki konuların gündeme getirilmesi bu anlaşmanın korunmasına yardımcı olmaz. Ayrıca nükleer anlaşmada kalan taraflar arasındaki güvensizliğin artmasına zemin hazırlar. Böyle bir durumda nükleer anlaşmanın çöküşü hızlanır ve ABD'nin hedefi gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump ile görüşmüştü.

Görüşmeden önce basına ortak açıklama yapan iki liderden Macron, "Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız. Başkan Trump tarafından bugün sarf edilen sözler çok önemli." demişti.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump ise, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Fransa İRAN

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