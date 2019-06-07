İran'dan Macron'un nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni müzakerelerin açılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Macron'un nükleer anlaşma konusundaki ifadelerini eleştirdi.

Avrupalı tarafların bazı siyasi açıklamalar ve konuşmalar dışında nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade eden Musevi, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinden sonra da İran'ın bundan yararlanmasını sağlayamadıklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Macron'la görüşmesinde dile getirdiği İran'la ilgili ifadeleri "temelsiz, çelişkili ve değersiz" olarak nitelendiren Musevi, "Bu şartlarda nükleer anlaşmanın dışındaki konuların gündeme getirilmesi bu anlaşmanın korunmasına yardımcı olmaz. Ayrıca nükleer anlaşmada kalan taraflar arasındaki güvensizliğin artmasına zemin hazırlar. Böyle bir durumda nükleer anlaşmanın çöküşü hızlanır ve ABD'nin hedefi gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.