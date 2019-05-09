İran'dan maden sektörüne yaptırım getiren ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Tahran'ın maden sektörüne yaptırım kararının uluslararası normların ihlali olduğunu söyledi.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Tahran'ın ABD'nin İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yaptırımlarını şiddetle kınadığını belirtti.

Musevi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin yaptırımı, diğer tek taraflı yaptırımları gibi uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinden gelen uluslararası yükümlülüklerine, Cezayir Deklarasyonu'na, Dostluk Anlaşması'na ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına aykırıdır. ABD, haksız uluslararası eylemleri nedeniyle yargıda hesap vermelidir. Yaptırımlardan kaynaklı zararlardan ABD rejimi sorumlu olacaktır."

ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanırken dün ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yaptırım getiren başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran da dün ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin bir kısmını durdurduğunu açıklamıştı.

