İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ‪17 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşim birimlerini ilhak edeceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

İran'ın yapılan açıklamayı kınadığını aktaran Musevi, bazı Arap ülkelerini Netanyahu ile müttefik olmakla suçladı ve bunun politikalarını uygulaması için İsrail'e fırsat tanıdığını savundu.

Musevi, "Netanyahu'nun oy alabilmek ve iktidarda kalabilmek adına bir gün İran'a suçlamalar yönelttiği diğer gün ise Filistin'in kalan bölümlerini ilhak etme vaadinde bulunduğuna" işaret etti.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 15 Eylül Pazar günü yapılması beklenen olağanüstü toplantısıyla ilgili "ülkesinin, İsrail'in Filistin'deki tecavüz ve yayılmacılığının önlenmesi için İslam ülkeleri topluluğu tarafından atılacak her türlü adımı destekleyeceğini" ifade etti.