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İran'dan Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

İran, İsrail’i Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki göstererek, İsrail’in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesindeki açıklamasında İsrail'i Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya ve Filistin'deki 70 yıllık işgalin üstünü örtmeye çalışmakla suçladı.

Sözcü Kasımi, Müslüman ülkelerin, "Beyaz Saray'ın baskısı altında İsrail'e bölgede yeni sorunlar icat etmesi için uygun zemin oluşturmaması gerektiğini" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ve Beyaz Saray'daki Yahudi lobisinin Müslüman ülkelere, "İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeleri için baskı yaptığını" savunan Kasımi, bu taleplerin kabul edilmesi halinde baskıların artacağını ve Filistin halkının haklarının gözardı edilmesi konusunda cesaret verici olacağını kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman Sultanlığı'na dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu, Umman Sultanı Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN israil kasımi Netanyahu Umman

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