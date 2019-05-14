İran'dan nükleer anlaşma için 1,5 milyon varil petrol şartı iddialarına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'ın nükleer anlaşmada kalmak için günlük 1,5 milyon varil petrol satış şartını öne sürdüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, nükleer anlaşmada kalmak için günlük 1,5 milyon varil petrol satış şartını öne sürdükleri yönündeki iddiaların uydurma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İran'ın nükleer anlaşmada kalmayla ilgili görüş ve taleplerinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin anlaşmaya taraf ülkelerin devlet başkanlarına gönderdiği mektupta açık bir şekilde dile getirildiğini hatırlatan Musevi, bu konuda eksik bilgiye dayanan haberlerin ciddi bir diplomasi için ihtiyaç duyulan ortamın oluşmasına zarar verebileceğini ifade etti.

Bugün basın ve medyada yer alan haberlerde, İran'ın nükleer anlaşmada kalmak için günlük en az 1,5 milyon varil petrol satışının garanti edilmesi şartını koştuğu iddia edilmişti.

