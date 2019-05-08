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İran'dan nükleer anlaşmada kalmak için 60 günlük süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda 5 ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıkladı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda canlı yayında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçte anlaşmanın diğer taraflarının İran'ın kazanımlarını koruyacak adımları atamadığını belirten Ruhani, "Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda 5 ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani

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