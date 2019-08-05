İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma tehdidi

ABD'nin kendisine yönelik yaptırımlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Zarif, "Bana yaptırım uygulamalarının tek nedeni benim İran halkının sözcüsü olmam. ABD yönetiminde bazıları diplomasinin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Geçen ay New York ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildiğine ilişkin iddiayı doğrulayan Zarif, "New York'ta bulunduğum sırada daveti reddetmem halinde 2 hafta sonra yaptırım listesine alınacağım söylendi ancak ben reddettim." diye konuştu.

- "ABD'de devrim mi oldu ki onlarla tekrar müzakere edelim"

İran'ın ABD ile müzakere etmeyeceğini belirten Zarif, şunları kaydetti:

"Nükleer müzakereler sırasında tarihte ABD ile en uzun müzakereleri biz yürüttük. Bir hükümet değişikliği nedeniyle onlarla tekrar müzakere edemeyiz. ABD'de devrim mi oldu ki onlarla tekrar müzakere edelim? ABD müzakere iddiasında bulunamaz çünkü müzakere masasını kendileri terk etti. Müzakere konusunda doğru sözlü olmadıklarını İran'ın Büyük Devrim Rehberi (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) ve Dışişleri Bakanına yaptırım getirerek ispat ettiler."

Zarif, "Biz ekonomik terörizmi kabul etmiyoruz ve ekonomik teröristlerle müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle bölgesel sorunları çözmek için görüşmelere hazır olduklarını söyleyen Zarif, "Komşularımız ve dostlarımızla müzakereye her zaman hazırız ve bu stratejimizi sürdüreceğiz." dedi.