İran'dan Nükleer Anlaşmanın Kurtarılması İçin İki Ay Daha Süre

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran nükleer anlaşmasının korunması ve yürürlükte kalması için Avrupalı ülkelere iki ay daha süre verdiklerini söyledi. Ancak Ruhani her ihtimale karşı İran’ın anlaşmayı terk etmek konusunda da hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ruhani’nin bu açıklaması öncesinde İranlı yetkililer Fransa’nın anlaşmanın devamı için İran’a yaptığı teklif konusunda çelişkili ifadeler kullanıyorlardı. Fransa İran’a yıl 15 milyar dolarlık kredi teklifinde bulunmuştu.

Ruhani devlet televizyonu tarafından yayınlanan açıklamasında “Avrupa ülkeleriyle bugün ya da yarın bir sonuca varacak gibi durmuyoruz. O yüzden Avrupalılar yükümlülüklerini yerine getirmek için iki ay daha süreye sahip olacaklar” diyerek anlaşmanın devamının sağlanması için iki ay daha süre tanıdıklarını açıklamış oldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı da “Bizim nükleer anlaşmaya tam olarak uymamız 15 milyar dolarlık krediyi önümüzdeki 4 ay içerisinde almamıza bağlı aksi takdirde yükümlülüklerimizi azaltmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra İngilizce yayın yapan İran haber kanalı Press TV, İran yönetiminin 15 milyar dolarlık kredi önerisini reddettiğini duyurmuştu.

