İran’dan Nükleer Anlaşmaya Dönme Koşulu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Perşembe günü yaptığı açıklamada, hem Amerika hem de Avrupa'nın 2015 İran nükleer anlaşması çerçevesinde bulundukları taahhütleri yerine getirmeleri durumunda İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmanın şartlarına tam olarak uyacağını söyledi.

Başkan Donald Trump, anlaşmanın İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını ya da Ortadoğu'daki saldırgan tavrını kontrol altına almada etkisi olmadığı gerekçesiyle 2018 yılında Amerika'yı anlaşma kapsamından çıkarmıştı. Ancak Amerika'nın yeni seçilen başkanı Joe Biden, ilk önce Tahran hükümetinin anlaşmanın maddelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermesi şartıyla Amerika'nın yeniden katılım göstereceği taahhüdünde bulundu. Biden ayrıca Amerika'nın anlaşmayı "güçlendirmek ve kapsamını genişletmek" için müttefikleriyle birlikte işbirliği içine girebileceğini kaydetti.

Roma'daki bir konferansa video bağlantısıyla katılan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın yeniden müzakere edilemeyeceğini ancak canlandırılabileceğini söyledi ve "Amerika'nın verdiği taahhütler var. Koşul öne sürebileceği bir konumda değiller" dedi.