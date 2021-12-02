İran'dan Nükleer Anlaşmaya Dönüş İçin İki Ayrı Teklif

İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmesi amacıyla Avusturya’nın başkenti Viyana’da yürütülen müzakerelerde İran tarafı iki ayrı öneri getirdi.

İran’ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni yaptığı açıklamada “Biz karşı tarafa iki taslak öneri sunduk. Elbette öncelikle taslakları inceleyecekler. Eğer görüşmeelere devam etmeye hazırlarsa biz müzakereleri sürdürmek üzere Viyana’dayız” dedi.

Müzakerelere katılan Avrupalı bir diplomat da kendilerine İran tarafından taslak metinler teslim edildiğini doğruladı.

İran söz konusu tasarıları ABD’yle yürütülen doğrudan olmayan görüşmelerin dördüncü gününde masaya getirdi. Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde nükleer anlaşmadan çekilen ABD, Biden yönetimiyle birlikte yeniden anlaşmaya dönmek üzere İran’la dolaylı müzakerelere başladı. Bu yılın bahar aylarında başlayan görüşmelere İran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle verilen 5 aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta geri dönüldü.

İran nükleer anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını tekrar yerine getirmeye başlamak için başta ABD olmak üzere kendisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını talep ediyor. Önce ambargolar mı kaldırılacak yoksa İran anlaşma şartlarını mı uygulamaya başlayacak taraflar özellikle bu konuda şu ana kadar ilerleme sağlayabilmiş değiller.

ABD ve batılı güçler anlaşmaya dönmemesi halinde İran’a yönelik yeni ve daha sert yaptırımların gündeme geleceğini ifade ediyorlar.

