İran’dan Nükleer Anlaşmaya Yeni Katılımcı Eklenmesine Ret

İran Dışişleri Bakanlığı, uluslararası nükleer anlaşmanın katılımcılarında değişiklik yapılması ya da herhangi bir yeni müzakere yürütülmesini reddetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmayla ilgili yapılması olası görüşmelere Suudi Arabistan’ın da dahil edilmesi gerektiğini söylemişti.

İran devlet medyasına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, “Nükleer anlaşma, BM Güvenlik Konseyi 2231 Sayılı Kararı’nca onaylanan çok taraflı bir uluslararası anlaşma, müzakere edilemez ve tarafları da açıkça belli ve değiştirilemez” dedi.

Eski Başkan Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında imzalanan anlaşmadan ABD’yi 2018 yılında çekmiş ve Tahran’a karşı yaptırımları tekrar yürürlüğe koymuştu. İran da bunun üzerinde anlaşmanın uranyum zenginleştirme konusunda getirdiği kısıtlamalardan geri adım atmaya başlamıştı.

Yeni Başkan Joe Biden yönetimi ise, Tahran anlaşmanın şartlarına tam uyum göstermeye yeniden başladığında anlaşmaya yeniden dahil olacaklarını açıklamıştı.