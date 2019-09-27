HABER

İran’dan nükleer anlaşmayı ihlal edecek bir hamle daha

27.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal edecek bir adım daha attı.

Natans tesislerinde, bu anlaşmaya göre kullanımına izin verilmeyen geliştirilmiş santrifüjlerin kullanılmaya başlandığı tespit edildi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran'ın uranyum zenginleştirmek için geliştirilmiş santrifüj faaliyetlerine başlamak için adımlar attığını duyurdu. UAEA'nın raporunda, Natans nükleer enerji tesislerine Eylül ayı başında yerleştirilen santrifüjlerin uranyum zenginleştirmek için faaliyete başladığı veya kullanım için hazırlandığı belirtildi. Rapora göre tesislerde 20 adet IR-4 ve iki kademeli 30 adet IR-6 model santrifüj tespit edildi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir diplomat, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmak istemesine rağmen çok az sayıda santrifüjün devreye sokulduğunu belirtti. Adının gizli tutulmasını isteyen diplomat, söz konusu makinelerin üretim için sürekli çalıştırılmadığını kaydetti. Ayrıca UAEA ile yapılan işbirliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, denetimler için tesislere girilebildiğini de sözlerine ekledi.

Geliştirilmiş model nükleer silah üretiminde de kullanılıyor

Düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum nükleer enerji santrallerinde kullanılıyor. Çok daha hızlı bir şekilde uranyumun zenginleştirmeye olanak sağlayan geliştirilmiş model santrifüjlerin kullanımı ise nükleer silah üretimine de olanak sağlıyor.

İran’ın nükleer silah üretmesini engellemek amacıyla 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, İran'ın sadece IR-1 tipi santrifüjleri kullanmasına izin veriyordu. İran’ın nükleer enerji kurumundan Eylül ayı başında yapılan açıklamada, İran'ın daha geliştirilmiş santrifüjler ile uranyum zenginleştirmek istediği duyurulmuştu.

ABD'nin 2018 yılında tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilerek, ekonomik yaptırımları devreye sokması üzerine İran zora giren petrol sevkiyatının sürmesini sağlamaları için Avrupa ülkeleri üzerindeki baskıyı artırmak istiyor. Bu nedenle de, nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini kademeli olarak askıya alıyor. Anlaşmaya taraf olan Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin, anlaşmanın kurtarılması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

AFP,DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Afganistan yarın sandık başına gidiyorAfganistan yarın sandık başına gidiyor
ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması: Genel olarak memnunuzABD'den 'güvenli bölge' açıklaması: Genel olarak memnunuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afganistan yarın sandık başına gidiyor

Afganistan yarın sandık başına gidiyor

ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması: Genel olarak memnunuz

ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması: Genel olarak memnunuz

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ın önerisine eleştiri!

Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ın önerisine eleştiri!

ABD: Esad rejimi İdlib'de kimyasal silah kullandı

ABD: Esad rejimi İdlib'de kimyasal silah kullandı

Trump'a büyük şok! CIA yakaladı iddiası

Trump'a büyük şok! CIA yakaladı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.