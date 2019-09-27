İran’dan nükleer anlaşmayı ihlal edecek bir hamle daha

Natans tesislerinde, bu anlaşmaya göre kullanımına izin verilmeyen geliştirilmiş santrifüjlerin kullanılmaya başlandığı tespit edildi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran'ın uranyum zenginleştirmek için geliştirilmiş santrifüj faaliyetlerine başlamak için adımlar attığını duyurdu. UAEA'nın raporunda, Natans nükleer enerji tesislerine Eylül ayı başında yerleştirilen santrifüjlerin uranyum zenginleştirmek için faaliyete başladığı veya kullanım için hazırlandığı belirtildi. Rapora göre tesislerde 20 adet IR-4 ve iki kademeli 30 adet IR-6 model santrifüj tespit edildi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir diplomat, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırmak istemesine rağmen çok az sayıda santrifüjün devreye sokulduğunu belirtti. Adının gizli tutulmasını isteyen diplomat, söz konusu makinelerin üretim için sürekli çalıştırılmadığını kaydetti. Ayrıca UAEA ile yapılan işbirliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, denetimler için tesislere girilebildiğini de sözlerine ekledi.