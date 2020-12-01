İran'dan Nükleer Denetimleri Sonlandırma Adımı

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, 290 üyeli İran meclisinin 251 üyesi ilk aşamada, tasarının gündeme taşınması için onay verdi. Haberde, tasarıyı destekleyen milletvekillerinin “Amerika’ya ölüm! İsrail’e ölüm!” sloganları attığı belirtildi.

Tasarının yasalaşması için bir dizi süreçten geçmesi ve nihai olarak da ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından da onaylanması gerekiyor.

Batılı ülkelerde tepkilere neden olması beklenen yasa tasarısıyla ilgili gelişme, İran’ın önde gelen nükleer fizikçilerinden Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından geldi. İranlı yetkililer Fahrizade’nin ölümünden İsrail’in sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Meclis gündemindeki yeni yasa tasarısında 2015 yılında imzalanan uluslararası anlaşmaya taraf ülkelerin İran yaptırımlarını gevşetmemesi halinde hükümetin uranyum zenginleştirmeye devam etmesine yönelik bir madde de yer alıyor.

İran meclisi nükleer tesislerinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmesine son verilmesi için harekete geçti.

Yasa tasarısında Avrupalı ülkelere, İran’a petrol ve doğalgaz sektöründe uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ve ülkenin uluslararası finans ve banka alanına erişiminin de yeniden sağlanması için üç ay süre tanınıyor.

İran’ın nükleer programının kontrol altına alınması için 2015 yılında imzalanan uluslararası anlaşmadan Amerika’yı çeken Başkan Donald Trump da İran’a yönelik bir dizi yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

Tasarı yasalaşırsa, Batılı ülkelerden beklenen adımın atılmaması halinde, İranlı yetkililere yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme izni verilmiş olacak. Bu oran nükleer silah üretimi için yeterli değil ancak sivil programlarda kullanılan orandan da yüksek olduğundan Batı’da endişe yaratması bekleniyor.

Tasarıda, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesislerde yeni santrifüj üretilmesi için de adım atılacağı belirtiliyor.

Meclis gündemine ilk olarak Ağustos ayında gelen tasarının yasalaşması için gereken süreç Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından ciddi oranda hız kazandı.