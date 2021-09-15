İran’dan Nükleer Müzakereler İçin Yeni Atama

İran basını, 2015 nükleer anlaşması müzakerelerinde baş müzakereci olan deneyimli diplomat ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin yerine sert ve kıdemli bir diplomat olan Ali Bagheri Kani'nin atandığını bildirdi.

Siyasi işlerden sorumlu dışişleri bakan yardımcısı olarak atanan Bagheri, 2007'den 2013'e kadar eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yönetiminde İran ve Batı arasındaki nükleer görüşmelerde kıdemli müzakereci olarak görev yaptı. Bagheri, dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in de akrabası.

İran basını, geçen ay dışişleri bakanı olarak atanan ve Batı karşıtı bir diplomat olan Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, idari ve mali işlerden sorumlu yardımcısı olarak Muhammed Fathali'yi ve ekonomik diplomasiden sorumlu yardımcısı olarak Mehdi Safari'yi seçtiğini bildirdi.

IAEA gözlemcilerine İran’da “taciz’’ iddiası

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA), İran'da güvenlik görevlilerinin kadın IAEA gözlemcilerini uygunsuz aramalara maruz bıraktığına ilişkin ve ABD'nin taciz olarak adlandırdığı iddiaları, "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi ile temas halindeki diplomatlar, bu yıl Natanz nükleer tesisinde bir kadın gözlemcinin güvenlik personeli tarafından gereksiz yere zorla arandığını öne sürdü.

Natanz'da Haziran’da yaşandığı öne sürülen olayın ayrıntıları ve daha sonra kaç defa tekrarlandığı gibi ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Natanz’da Nisan ayında ana yeraltı uranyum zenginleştirme tesisindeki makinelere zarar veren bir patlama ve elektrik kesintisi yaşanmış, İran olaydan İsrail’i sorumlu tutmuştu.

IAEA, ilk olarak Wall Street Journal gazetesinde yer alan iddiaları bir açıklama ile doğruladı. Açıklamada, "Son aylarda, İran'daki bir tesiste daire gözlemcilerinin güvenlik kontrollarıyla ilgili bazı olaylar oldu" denildi.

Denetimlerin ayrıntılarını gizli tutan IAEA, çalışanlarının cinsiyetini belirtmedi veya ne yaşandığını açıklamadı.

IAEA, “Bu konuyu İran'a derhal ve kesin bir şekilde dile getirerek, daire personelinin dahil olduğu bu tür güvenlikle ilgili olayların kabul edilemez olduğunu ve bir daha yaşanmaması gerektiğini çok açık ve net ifadelerle izah ettik" dedi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan kurumun açıklamasında, "İran, tesislerinden birinde meydana gelen olayların ardından güçlendirilmiş güvenlik prosedürleriyle ilgili açıklamalar yaptı. IAEA ile İran arasındaki bu iletişim sonrasında başka bir olay yaşanmadı" ifadeleri yer aldı.

İran'ın IAEA daimi temsilcisi Kazım Garibabadi de Twitter'da, "İran'daki nükleer tesislerdeki güvenlik önlemleri makul ölçüde sıkılaştırıldı. IAEA müfettişleri yavaş yavaş yeni kurallar ve düzenlemeler getirdi" mesajını paylaştı.

IAEA ve İran arasında Natanz'a erişim ve kadın gözlemcilere muamele konusunda ilk kez gerginlik yaşanmıyor.

2019'da İran, ilk kez bir kadın gözlemcinin seyahat belgelerine kısa süreliğine el koydu. Tahran daha sonra gözlemcinin "şüpheli malzeme" taşıyor olabileceğinden endişelendiğini savundu.

Natanz’da Nisan ayındaki patlamanın ardından İran, güvenlik endişelerini öne sürerek, gözlemcilerin ana yeraltı zenginleştirme tesisine erişimini de kısıtladı. Bu kısıtlama Temmuz ayına kadar sürdü.

ABD, bu hafta IAEA Yönetim Kurulu toplantısında diğer ülkelere gönderdiği bir görüş belgesinde, gözlemcilerin nükleer tesislerde İran güvenlik yetkililerinden uygunsuz tacize maruz kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Reuters haber ajansının eline geçen belgede, "IAEA gözlemcilerinin taciz edilmesi kesinlikle kabul edilemez’’ denildi.

